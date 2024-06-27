В Госдуме захотели обязать мигрантов поддерживать СВО

Ко второму чтению законопроекта о введении миграционного режима высылки была внесена поправка, которой предлагается обязать мигрантов поддерживать проводимые Вооруженными силами РФ специальные военные операции. Об этом сообщил автор поправки, первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (ЛДПР).

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«Внес поправки к законопроекту, который предусматривает режим высылки мигрантов, в том числе за неуважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, искажение исторической правды о подвиге нашего народа при защите Отечества и вкладе в победу над фашизмом. Предложил включить обязанность поддерживать специальные военные операции», — рассказал Журавлев РИА Новости.



По его словам, следует учесть все возможные варианты идеологических противоречий, которые могут случиться при миграционном потоке.

«Уважение к защитникам нашей Родины тоже должно непременно входить в базовый нравственный кодекс. Поэтому и мигрантов предлагаю заставить уважать — не только нынешнюю СВО, но и все действия нашей армии, без этого, считаю, им в России делать нечего», — отметил депутат.



Он также обратил внимание, что в последнее время участились случаи агрессии в отношении участников спецоперации со стороны мигрантов.