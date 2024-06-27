Лавров осудил попытку военного госпереворота в Боливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Боливии Селиндой Сосой Лундой осудил попытку военного госпереворота в этой стране. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"С российской стороны высказано решительное осуждение попытки военного госпереворота в Боливии 26 июня, - указали в дипведомстве. - Подчеркнута недопустимость любых действий, направленных на подрыв конституционных устоев суверенных государств".



Стороны также подтвердили приверженность достигнутым в июне на высшем уровне договоренностям.

"С обеих сторон подтверждена приверженность всем договоренностям, достигнутым в ходе июньской встречи президентов России и Боливии в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.



Президент южноамериканской страны Луис Арсе принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме, 6 июня он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.