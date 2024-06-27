Медведев рассказал о "серьезном заблуждении" США

США не выиграли холодную войну, они в шаге от проигрыша в ней. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Он отметил, что основой международного права является баланс сил и согласование воль. Таким образом, по мнению Медведева, «не может быть международного права одной страны».

«США в какой-то момент посчитали, что они выиграли холодную войну. Это было очень серьезное заблуждение. Они ее не выиграли. Более того: они в шаге от проигрыша», — заявил он на пленарной сессии ПМЮФ.



Также Медведев добавил, что концепция США о «порядке, основанном на правилах», выражается в их вседозволенности и обслуживании собственной исключительности. Именно поэтому, по его словам, Вашингтон и не участвует во многих универсальных международных договорах, которые «составляют неотъемлемую часть современного международного права».