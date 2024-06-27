Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко объяснила слова председателя ведомства Александра Бастрыкина о «Государственной дуре». Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Бастрыкин не хотел оскорблять членов Госдумы. Как уточнила Петренко, своими словами он пытался привлечь внимание депутатов к необходимости внести изменения в миграционные законы.

«Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции», — рассказала она.



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Петренко также добавила, что слова Бастрыкина являлись цитатой из одного комментария в социальных сетях. При этом она считает, что в итоге внимание общественности остановилось на «одной фразе, вырванной из контекста», а не на проблеме миграции.

Напомним, что ранее во время Петербургского международного юридического форума Бастрыкин поднял вопрос о ситуации с мигрантами в России. Когда один из депутатов ответил, что Госдума уже занимается решением этой проблемы, председатель СК процитировал один из комментариев в соцсетях: «Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура».