Медведев объяснил свои «апокалиптичные» заявления по некоторым темам

Медведев объяснил свои резкие заявления по некоторым темам
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признался, что иногда намеренно делает "пессимистичные или апокалиптичные" заявления: таким образом он старается привлечь внимание к непростой ситуации в мире.
"Знаете, я довольно часто высказываюсь по разным проблемам. И иногда слышу упреки, что мои соображения выглядят или пессимистично, или даже апокалиптично. Я это делаю намеренно. Я просто хочу, чтобы все призадумались о том, что происходит в мире", - рассказал он на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
По мнению Медведева, сейчас происходят "совершенно беспрецедентные вещи".
"Я уж не говорю о том, что, как известно, пессимист - это хорошо информированный оптимист", - пошутил политик.
Медведев заявил, что мир подошел к точке невозврата
Он пояснил, что сейчас общая задача для всех деятелей, включая юристов, - донести обеспокоенность сложившейся ситуацией.
"Она действительно очень непростая для нашего небольшого мира. Если мы сплотим свои усилия, в том числе и в области международного права, как и в других отраслях, конечно, не менее значимых, может быть, мы сделаем наш мир более сбалансированным. А именно такой баланс нам и нужен", - подытожил Медведев.