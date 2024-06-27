Медведев объяснил свои «апокалиптичные» заявления по некоторым темам

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признался, что иногда намеренно делает "пессимистичные или апокалиптичные" заявления: таким образом он старается привлечь внимание к непростой ситуации в мире.

"Знаете, я довольно часто высказываюсь по разным проблемам. И иногда слышу упреки, что мои соображения выглядят или пессимистично, или даже апокалиптично. Я это делаю намеренно. Я просто хочу, чтобы все призадумались о том, что происходит в мире", - рассказал он на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).



По мнению Медведева, сейчас происходят "совершенно беспрецедентные вещи".

"Я уж не говорю о том, что, как известно, пессимист - это хорошо информированный оптимист", - пошутил политик.



Медведев заявил, что мир подошел к точке невозврата

Он пояснил, что сейчас общая задача для всех деятелей, включая юристов, - донести обеспокоенность сложившейся ситуацией.