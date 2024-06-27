Медведев прокомментировал выдачу ордеров МУС на «арест» Шойгу и Герасимова

Выдача ордеров Международного уголовного суда (МУС) на арест секретаря Совбеза Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова противоречит международному праву. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании ПМЮФ

«Противоречит, конечно… не нужно создавать новых норм, нужно просто правильно применять существующие — это справедливо», — заявил Медведев, отвечая на вопрос о противоречии международной конвенции и международного права.



Трансляция шла на телеканале «Россия-24». Он подчеркнул, что существующие нормы международного права требуют пересмотра или полной переработки.

Ранее МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова, передает «Ридус». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными ордера МУС, сообщает «Национальная служба новостей». По его словам, Москва не признает ордера МУС об аресте Шойгу и Герасимова, утверждает деловое издание «Взгляд».