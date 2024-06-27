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Медведев прокомментировал выдачу ордеров МУС на «арест» Шойгу и Герасимова

Выдача ордеров Международного уголовного суда (МУС) на арест секретаря Совбеза Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова противоречит международному праву. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании ПМЮФ

Медведев прокомментировал выдачу ордеров МУС на «арест» Шойгу и Герасимова
© РИА Новости
«Противоречит, конечно… не нужно создавать новых норм, нужно просто правильно применять существующие — это справедливо», — заявил Медведев, отвечая на вопрос о противоречии международной конвенции и международного права.

Трансляция шла на телеканале «Россия-24». Он подчеркнул, что существующие нормы международного права требуют пересмотра или полной переработки.

Ранее МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова, передает «Ридус». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными ордера МУС, сообщает «Национальная служба новостей». По его словам, Москва не признает ордера МУС об аресте Шойгу и Герасимова, утверждает деловое издание «Взгляд».