Медведев назвал еще один повод для объявления войны

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментироваал решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест секретаря Совбеза РФ экс-министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Газета.Ru

«Исполнение незаконного и недействующего в отношении конкретного государства решения об аресте его должностных лиц может стать актом объявления войны», - сказал он. ТАСС

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение МУС. По его словам, в России не признают юрисдикции МУС. Более того, он отметил, что Москва считает абсурдными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова, как и предыдущие в отношении президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Российская газета