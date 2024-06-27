Медведев заявил о соответствии проведения СВО международному праву

Проведение Россией специальной военной операции (СВО) соответствует нормам международного права и квалифицируется как случай самообороны. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

В то же время зампред Совбеза подчеркнул, что международному праву противоречат действия Запада, так как оно не допускает «навязывания норм против воли и согласования государств».

Медведев заявил, что мир подошел к точке невозврата

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не Россия начала конфликт в Донбассе. Он добавил, что целями СВО являются искоренение нацизма, а также защита суверенитета и безопасности жителей Донбасса. Путин заявил, что все цели операции будут достигнуты.