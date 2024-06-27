Медведев заявил, что мир подошел к точке невозврата

Современный мир и установившаяся в нем правовая система стали радикально отличаться от прежних и пришли к точке невозврата. Такую оценку дал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии ПМЮФ.

"Сегодня мир стал не просто радикально другим, чем прежде. К сожалению, он по сути подошел к точке невозврата, и правовая система - вместе с ним", - охарактеризовал ситуацию Медведев. "Наша общая цель - сделать все, чтобы найти основу для разрешения накаленных до предела противоречий", - добавил он.

