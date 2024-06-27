В ГД оценили обвинение Шольца в нежелании РФ установить мир на Украине

Обвинения канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что Россия не желает завершить конфликт на Украине, выглядят как попытка переложить ответственность на Москву, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. News.ru

«Трудно комментировать такие заявления. Может, Шольц никого не слышит, кроме себя. Другую причину найти сложно. Дело в том, что все, начиная от президента и заканчивая любыми другими политическими деятелями России, всегда говорили и продолжают говорить о том, что мы готовы к диалогу на протяжении уже многих лет», — сказал депутат. Lenta.ru

Ранее Шольц заявил, что Россия не желает мира на Украине и отказывается от диалога по урегулированию вооруженного конфликта. Российская газета