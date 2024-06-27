Вассерман дал совет Бастрыкину после слов о «Государственной дуре»

Слова председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о деятельности Госдумы являются поводом напомнить ему о том, что он «должен общаться с другими так же, как хочет, чтобы общались с ним». Об этом заявил Telegram-каналу Shot депутат нижней палаты парламента Анатолий Вассерман.

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Ранее во время Петербургского международного юридического форума Бастрыкин призвал изменить миграционную политику России. Он обратился к депутатам, которые участвовали в форуме, и поинтересовался, когда хороший закон в этой сфере «будет принят нашей «Государственной дурой»».

По мнению Вассермана, главе Следственного комитета России стоит быть более осторожным с подобными оценками, так как резкие выражения могут быть сказаны и в адрес самого Бастрыкина.

«Это, конечно, не повод для того, чтобы в чем-то его ограничивать, но это, с другой стороны, повод напомнить ему, что он должен обращаться с другими так же, как хочет, чтобы другие обращались с ним», - подчеркнул парламентарий.



В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин оскорбил народ своей шуткой, так как депутаты являются народными избранниками.