В Совбезе указали на опасность искусно подогреваемой извне русофобии

Подогреваемая извне русофобия может превратить целые страны из друзей в опасных врагов, нельзя забывать о том, сколько страданий России принесла человеконенавистническая нацистская идеология и ее носители, отметил первый заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Рашид Нургалиев.

"Необходимо помнить, сколько горя и страдания принес на нашу землю фашизм, человеконенавистническая нацистская идеология и ее носитель", - написал он в статье, опубликованной на сайте Совбеза.



"Важно знать, как искусно подогреваемая извне русофобия может превратить целые страны из друзей в опасных врагов", - указал Нургалиев.

"Мы не должны допустить, чтобы трагические и героические страницы нашей истории стерлись из памяти как в России, так и за рубежом", - акцентировал внимание первый замсекретаря СБ, отметив, что это не только вопрос этики и исторической науки, но и одно из необходимых условий обеспечения национальной безопасности РФ.