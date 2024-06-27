Кнайсль назвала Средневековьем правовую ситуацию в ЕС

Правовая ситуация в Европейском союзе больше напоминает эпоху Средневековья с беззаконием, чем современное просвещенное общество. Такое мнение выразила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на ХII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

"Европейская интеграция была основана на договорах, на легальности, а не на соревнованиях или династических браках. Существует абсолютно легальный концепт, но сейчас его вывели за рамки, - отметила она на сессии на тему "Отмена права в западных странах". - Можно сказать, что в настоящее время в Европейском союзе существует ситуация, которая напоминает мне Средневековье - XV-XVI век, еще до того, как были написаны первые законы".



По мнению Кнайсль, проблема кроется в структуре государственной службы и бюрократии, которая царит повсеместно в Европейском союзе. "Когда вы сталкиваетесь с европейской бюрократией, вы как будто перечитываете [писателя Франца] Кафку, - подчеркнула она. - Бюрократия в Европе очень своеобразная и сильная, и нам не хватает людей с юридическим образованием в этих огромных бюрократических машинах".

Говоря о ситуации в Вене, экс-глава МИД Австрии рассказала, что в государственной администрации "работают люди, которые не понимают различий между конституцией и законами". Таким образом, правовое поле в ЕС больше напоминает "джунгли, где самим нужно прокладывать путь, чтобы разобраться, где какой закон сейчас действует на самом деле".

Петербургский международный юридический форум, учрежденный в 2011 году, является крупнейшей юридической площадкой для профессиональных дискуссий по вопросам защиты прав и интересов граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры. В 2023 году ПМЮФ собрал более 3,8 тыс. участников из 54 стран. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.