Российский посол сообщил об успешном сотрудничестве с Казахстаном в ОДКБ

Взаимодействие России и Казахстана в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) развивается успешно. Об этом заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в интервью изданию "Союзники. ОДКБ".

"Сотрудничество России и Казахстана в рамках ОДКБ продвигается весьма успешно. Астана, стоявшая у истоков создания организации, энергично и инициативно развивает различные направления ее деятельности. Мы, со своей стороны, активно поддерживаем приоритеты казахстанского председательства в ОДКБ в текущем году, среди которых развитие сотрудничества с заинтересованными странами и организациями в области безопасности, включая ШОС, СНГ и ООН, повышение готовности организации к оперативному развертыванию Коллективных сил и проведению миротворческих операций, совершенствование антитеррористической составляющей системы коллективной безопасности и потенциала по противодействию незаконному обороту наркотиков и оружия, а также укрепление информационной безопасности государств-членов", - сказал он, отметив, что "дальнейшее углубление союзнического взаимодействия в рамках ОДКБ отвечает коренным интересам народов наших стран".



Дипломат также подчеркнул, что сотрудничество в области безопасности развивается не только по линии ОДКБ, но и в двустороннем формате.

"Между военными России и Казахстана осуществляются регулярные контакты. Россия оказывает казахстанской стороне помощь в подготовке военных кадров. Тесные партнерские связи поддерживаются по линии спецслужб", - пояснил Бородавкин.



Говоря об отношениях Москвы и Астаны, посол заявил, что среди партнеров России Казахстан занимает особо привилегированное место.

"Российская Федерация и Республика Казахстан выстраивают двусторонние связи на основе принципов равноправия, взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов друг друга, а также невмешательства во внутренние дела. Повестка наших двусторонних отношений поистине всеобъемлющая: безопасность, торговля, инвестиции, энергетика, логистика, мирный атом, освоение космического пространства, культурно-гуманитарные связи", - отметил он.



Дипломат также выразил убеждение, что потенциал двустороннего сотрудничества далеко не исчерпан. "Перед нашими государствами стоят масштабные задачи по совершенствованию и наращиванию союзнических отношений и интеграционных связей. Эти задачи в ноябре 2023 года были зафиксированы в совместном заявлении президента Российской Федерации и президента Республики Казахстан к десятилетию подписания Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, а также в плане совместных действий на 2024-2026 годы", - напомнил посол.