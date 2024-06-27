МИД РФ обвинил США в проведении «украинской» политики на Тайване

Глава первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев заявил, что Соединенные Штаты, поставляя на Тайвань вооружение и поощряя сепаратизм, используют те же методы, что и на Украине. Газета.Ru

«Вашингтон и его сателлиты в нарушение принципа одного Китая укрепляют военно-политические связи с островом, накачивают его оружием, поощряют сепаратистские настроения. Очевидно, что происходящие на Тайване процессы во многом схожи с теми, которые западники применяли в отношении Украины», — заявил Желоховцев. ТАСС