Рябков: торговые связи РФ с партнерами по БРИКС в условиях санкций только выросли

Торговые связи Москвы с партнерами по линии БРИКС в условиях санкционного давления Запада только выросли. Об этом говорится в статье замглавы МИД РФ Сергея Рябкова для международного издания российского Ежегодника Индекса безопасности (Security Index Yearbook 2024-2025), презентация которого состоялась в Звенигороде. Его соиздателями выступили МГИМО и ПИР-Центр.

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"Сейчас всем очевидно, что нелегитимные санкции возымели эффект, противоположный тому, на который надеялись их авторы. Эти санкции послужили катализатором активного поиска большинством членов международного сообщества механизмов взаимодействия, которые были бы устойчивы к западному саботажу. Опыт БРИКС в этом смысле весьма показателен. Торгово-экономическое взаимодействие России с партнерами по БРИКС только выросло с тех пор, как в отношении нашей страны были введены масштабные и беспрецедентные ограничения", - отметил замминистра.



Рябков подчеркнул, что Россия достигает сейчас рекордного уровня торговли с Бразилией, Индией и Китаем. "Наблюдается устойчивое развитие всего спектра сотрудничества по трем основным направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, а также гуманитарные контакты", - добавил дипломат.