Путин угостил президента Конго пельменями на завтрак

Президенты России и Конго Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо вместе позавтракали. Об этом сообщает ТАСС.

За официальным завтраком африканского лидера угостили салатом из подкопченной форели с щавелем и огурцами, пельменями с перепелкой и грибами лисичками, супом из кабачков с плавленым сыром и щербетом из крыжовника. На горячее в меню было на выбор филе муксуна с трюфельным шпинатом и томленные в квасе телячьи щечки с кремом из пастернака и овощами.

На десерт Путин и Сассу-Нгессо подали десерт «Гжель» из козьего сыра и голубики. Также лидерам стран были предложены вина от «Усадьбы Дивноморское».

Ранее сообщалось, что старейший отель Ханоя «Метрополь» угостил российского лидера от имени президента Вьетнама То Лама супом с морскими ушками и крабом из провинции Камау, а также спринг-роллами с омаром из города Нячанг. Помимо этого, в меню были салат с редисом и креветками из залива Халонг, блинчики с тунцом из провинции Фуйен и икра осетрины.