Захарова считает, что коррупция в США имеет статус закона

Коррупция в Соединенных Штатах Америки узаконена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

"Почему мы вообще говорим о коррупции [в США] и имеем право об этом говорить? Да потому что она там узаконена, потому что она имеет статус закона. Поэтому не нужна мораль, она бы очень сильно мешала. Собственно говоря, это и есть официальный лоббизм США, это и есть легализация коррупции", - подчеркнула она.



В связи с этим дипломат обратила внимание на слова 39-го президента США Джимми Картера из его интервью 2015 года: "Американская демократия - это подделка вне зависимости от того, сколько денег в нее вкачивают олигархи, которые контролируют страну и национальные средства массовой информации. США превратились в рынок, где политические решения можно купить".

По словам Захаровой, коррупция в Соединенных Штатах проявляется в том числе в установлении законодательных рамок лоббизма и в открытом переходе чиновников между государственным и частным сектором. Дипломат также отметила, что это проявляется на системе политических назначений на государственные, дипломатические должности.

"Один из самых курьезных случаев - 2014 год, [когда] на пост посла Вашингтона в Венгрию была утверждена Колин Белл - это бизнес-леди и продюсер популярного телесериала. Она просто удачно вложилась в кампанию [экс-президента США Барака] Обамы и затем получила эту номинацию", - отметила Захарова.



Петербургский международный юридический форум проходит с 26 по 28 июня в Санкт-Петербурге. ТАСС является его генеральным информационным партнером.