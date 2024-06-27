Рябков заявил о готовности России к честному диалогу с Западом

Россия готова к честному, равноправному сотрудничеству и диалогу с Западом. Об этом говорится в статье заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова для международного издания российского Ежегодника Индекса безопасности (Security Index Yearbook 2024-2025), презентация которого состоялась в Звенигороде. Его соиздателями выступили МГИМО и ПИР-Центр.

"Ухудшение отношений с коллективным Западом было инициировано не нами, - указал Рябков. - Ответственность за это полностью лежит на США и их союзниках".



"Россия неоднократно подчеркивала, что не отрезает себя ни от кого, и неоднократно выражала готовность к сотрудничеству. Разумеется, исключительно равноправному и честному, на взаимовыгодной основе со всеми государствами, заинтересованными в решении общих проблем, стоящих перед человечеством", - отметил высокопоставленный дипломат.