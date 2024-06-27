В МИД РФ считают, что идеология ЛГБТ разъедает западные общества изнутри

Идеология ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) разъедает западные сообщества изнутри, прогресс общества возможен только при уважении традиционных ценностей, заявил глава департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

"Эта та идеология, которая разъедает те же самые западные общества изнутри. Чем больше вы продвигаетесь по пути насаждения восприятия этой идеологии у себя, это рецепт к тому, что просто произойдет вырождение и общества, и государства. Потому что прогресс любого общества возможен только при уважении именно традиционных семейных ценностей, иначе это пусть в никуда, это тупик", - сказал он на сессии в рамках XII Петербургского международного юридического форума.



"Я не знаю, способны ли возвыситься над своими политическими интересами наши западные партнеры и осознать, куда они движутся", - добавил дипломат.

Петербургский международный юридический форум проходит с 26 по 28 июня. ТАСС является его генеральным информационным партнером.