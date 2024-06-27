$87.81+0.5394.11+0.38
Войти в почту

В МИД РФ считают, что идеология ЛГБТ разъедает западные общества изнутри

Идеология ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) разъедает западные сообщества изнутри, прогресс общества возможен только при уважении традиционных ценностей, заявил глава департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

В МИД РФ считают, что идеология ЛГБТ разъедает западные общества изнутри
© ТАСС
"Эта та идеология, которая разъедает те же самые западные общества изнутри. Чем больше вы продвигаетесь по пути насаждения восприятия этой идеологии у себя, это рецепт к тому, что просто произойдет вырождение и общества, и государства. Потому что прогресс любого общества возможен только при уважении именно традиционных семейных ценностей, иначе это пусть в никуда, это тупик", - сказал он на сессии в рамках XII Петербургского международного юридического форума.

"Я не знаю, способны ли возвыситься над своими политическими интересами наши западные партнеры и осознать, куда они движутся", - добавил дипломат.

Петербургский международный юридический форум проходит с 26 по 28 июня. ТАСС является его генеральным информационным партнером.

Политика
Григорий Лукьянцев
МИД России
Мнения