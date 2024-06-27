Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин оскорбил народ, пошутив о «государственной дуре». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ранее во время Петербургского международного юридического форума Бастрыкин призвал изменить миграционную политику России. Он обратился к депутатам, которые участвовали в форуме, и спросил, «что происходит в Госдуме», работают ли там над законами из миграционной сферы.

Глава СК назвал «Государственной дурой» нижнюю палату парламента

«Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура. Извините», - сказал он.



Володин раскритиковал шутку главы СК. Он подчеркнул, что депутаты являются народными избранниками.