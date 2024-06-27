В Госдуме рассказали о новых законах про мигрантов после критики Бастрыкина

В Государственной думе рассматривается восемь проектов по изменению миграционной политики, заявил первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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Парламентарий также выступил за создание межправительственной рабочей группы с участием Госдумы, Совета Федерации, силовых органов и администрации президента.

Наш комитет рассматривает уже около восьми проектов об изменении законодательства по поводу пребывания иностранных граждан на территории РФ. Я думаю, что с учетом всех предложений коллег стоит создать межправительственную рабочую группу с участием Государственной думы, Совета Федерации, силовых органов, администрации президента, — пояснил Водолацкий.



Как отметил парламентарий, нужно внести такие изменения, чтобы гражданское общество успокоилось и россияне могли комфортно жить на тех территориях, где много мигрантов. По словам Водолацкого, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лучше других знает о ситуации с иностранными гражданами на территории страны.

Потому что все дела о преступлениях, которые совершаются мигрантами, находятся у Бастрыкина на особом контроле, и он видит всю палитру о происшествиях, которые некоторые чиновники пытаются выдавать как бытовые преступления. Это, конечно, не так, — добавил депутат.



Бастрыкин ранее призвал Госдуму изменить законодательство в сфере миграции. Обращаясь к депутатам с вопросом о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, он назвал нижнюю палату парламента «государственной дурой».