Рябков: западные политики не смогут сидеть в бункерах в случае ядерного конфликта

Западным политикам не удастся отсидеться в бункерах, ограниченной ядерной войны не бывает, а Россия сделает все для своей защиты. Об этом заявил МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

По словам дипломата, если ситуация действительно дойдет до применения ядерного оружия на поле боя, то дальнейший путь эскалации проконтролировать будет очень сложно.

Рябков оценил перспективы изменения ядерной доктрины России

«Мы должны сделать все для того, чтоб не допустить скатывания туда, потому что ограниченной ядерной войны и победы в ней, по моему глубокому убеждению, обеспечить невозможно. (…) Но западные провокаторы и западные испытатели России на прочность, видимо, предполагают нечто другое для себя, но им не удастся отсидеться в своих бункерах, если дойдет до действительно серьезного столкновения», - заявил Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».



Он призвал западные страны понять, что Россия готова «сделать все для гарантированного, безусловного обеспечения своей безопасности».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва «не бряцает» ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации. Вместе с тем при необходимости власти могут изменить ядерную доктрину страны. После чего в Совете национальной безопасности США сообщили о готовности к диалогу с Россией по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к украинскому конфликту.