Депутат Милонов выступил против закрытия пляжей Севастополя

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против предложения закрыть пляжи Севастополя ради безопасности. Причиной стал ракетный обстрел пляжа Севастополя в минувшие выходные.

«Категорически против, так как этого и добиваются враги нашей страны. Панические настроения нельзя сеять. Мы помним трагедию в Севастополе и нельзя использовать черную страницу в истории современной России ради хайпа», – заявил Виталий Милонов.



Также депутат добавил, что многие россияне работают целый год, чтобы летом отправиться отдыхать на море. Нельзя лишать их этой возможности.

Виталий Милонов предложил сбивать американские БПЛА, объявить Черное море бесполетной зоной, а также запретить украинское судоходство по Черному морю.