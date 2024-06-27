Глава СК назвал «Государственной дурой» нижнюю палату парламента

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал нижнюю палату парламента «Государственной дурой», говоря о миграционной политике и принимаемых по этому поводу законах. Его слова приводит телеканал «Звезда».

Свое мнение Бастрыкин высказал на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), вступив в дискуссию с одним из парламентариев.

«Очень бы хотелось узнать, когда хороший закон будет принят нашей «Государственной дурой»», - поинтересовался глава СК.



При этом депутат парламента обратила внимание главы СК России на работу, которая проводится в Госдуме, и пообещала лично обсудить с Бастрыкиным проблемы миграции.

Ранее председатель Следственного комитета РФ в ходе выступления на сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» на ПМЮФ, отметил, что около 10 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, были направлены в зону проведения специальной военной операции.