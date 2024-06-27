Кремль спросили об отправке инженеров КНДР в Донбасс

В Кремле не знакомы с сообщениями о якобы принятом Пхеньяном решении отправить инженерные бригады Корейской народной армии в Донбасс, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С утверждениями о планах КНДР направить в Донецкую и Луганскую народные республики подразделения военных инженеров и строителей ранее выступил американский «Институт изучения войны». Как заверил Песков на просьбу прокомментировать сообщения, он не знает, о чем идет речь, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что министерство обороны США обеспокоено сообщениями о возможной отправке северокорейских военных на Украину.