В ГД анонсировали изменения с сим-картами для россиян и иностранцев

В Госдуму внесен новый законопроект, который сократит в последнее время участившиеся случаи телефонного мошенничества. Изменения затронут и россиян, и иностранных граждан и операторов сотовой связи, рассказал «Звезде» председатель комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, ежегодно у россиян похищаются посредством мошенничества по телефону около 10 млрд рублей, поэтому тема безопасности персональных данных актуальна. В отношении россиян будет поставлен на контроль все договора, которые заключает гражданин с операторами сотовой связи. Частая практика - это когда на гражданина по его персональным данным оформляется десятки тысяч «липовых» договоров, хотя у него только, например, две сим-карты.

«Мы обязываем операторов сотовой связи, чтобы они по каждому договору, который заключен, информировали абонента через Госуслуги. На вас будет заведена информационная база и вы сможете, если увидите, что это не ваши номера, прийти в любую компанию и договор расторгнуть», - отметил Пискарев.



Также данная инициатива позволяет проверять и контролировать тех, кто организовывает и изготавливает договора и получение сим-карт.

«Вторая часть проекта делает более прозрачной получение симки иностранными гражданами. Только личное присутствие, полная идентификация и указывать в договоре, на каких устройствах симка будет работать. Включение в договор IMEI - код идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука). А также синхронизировать информацию на въезде иностранца и при получении сим карты», - объяснил Пискарев.



Также он добавил, что вводится правило, по которому одно лицо не может получить более 10 карт. Еще Пискарев отметил, что операторы будут нести ответственность - это может быть и штраф и уголовная ответственность в зависимости от тяжести преступления. Операторы здесь могут фигурировать как соучастники.