В Совфеде сочли глупостью желание стран Балтии построить линию обороны у границы с Россией

Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров счел глупым желание стран Балтии построить линию обороны у границы с Россией. О планах прибалтов он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Польша, Литва, Латвия и Эстония планируют возвести линию обороны протяженностью 700 километров на границе с Россией и Белоруссией стоимостью 2,5 миллиарда евро. Для этого они просят Евросоюз выделить средства. Таким образом государства стремятся защитить блок от военных угроз и «других вредных действий» со стороны России.

Джабаров назвал затею полной глупостью и усомнился в том, что объект действительно возведут.

«Они строить ничего не будут, просто освоят эти деньги, многие поживятся. Украина тоже строила стену с Россией. Помните, еще [Арсений] Яценюк был главой правительства, вбухал количество денег огромное, ни стены нет, ничего, зато появились заморские виллы, коттеджи — все краденое. То же самое будет и здесь», — сказал сенатор.



Политик также отметил, что земли этих государств России даром не нужны.

«Мы же спим и видим, как завоевать исторически русские земли. Ведь Литва, Латвия, Эстония находятся на тех землях, которые Петр I отвоевал у Карла XII в ходе Северной войны, и там был такой договор ништадтский заключен в 1721 году, когда мы не просто завоевали эти земли у Карла, а еще деньги заплатили Карлу за эти земли. А они ушли из Советского Союза, собственно говоря, не владея этой землей, а теперь еще бояться, что мы будем ее захватывать. Они нам даром не нужны, пусть живут, радуются, главное, чтобы Россию не трогали и оставили в покое», — поделился собеседник «Ленты.ру».



Ранее депутат Верховной Рады Украины Михаил Цымбалюк заявил о замечаниях к строительству укреплений на границе с Белоруссией. Он подчеркнул, что в ряде случаев стоимость работ из одного и того же строительного материала меняется в несколько раз.