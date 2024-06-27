В Кремле допустили понижение дипотношений с Западом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает разные варианты ответа на действия западных стран, вплоть до понижения дипломатических отношений. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее понижение уровня дипотношений со странами Запада допустил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он подчеркнул, что такие решения могут быть приняты «на самом высоком уровне», но пока их нет. Дипломат отмечал, что работой послов нельзя пренебрегать и должны оставаться каналы общения.

Позже Песков заявил, что Россия «не может не рассматривать» разные варианты ответов на враждебные действия. Он подчеркнул, что вовлеченность Запада, особенно США, в украинский кризис растет.

«Это [понижение дипотношений - прим.ред.] стандартная дипломатическая практика государства, которое сталкивается с недружественными и даже враждебными проявлениями», - заявил Песков.



Понижение уровня дипломатических отношений - это не полный разрыв отношений между странами, а сокращение их официального представительства. Обычно это проявляется в высылке посла и замене его на дипломата более низкого ранга - временного поверенного в делах.