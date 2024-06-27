Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с мнением главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что преследовать террористов нужно максимально жестко.

"Ни у кого не вызывает сомнения, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жесткой", - подчеркнул представитель Кремля, комментируя слова Кадырова о том, что за деяния террориста наказание должен нести и его род.



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Песков уточнил, что у Кадырова "речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, кто так или иначе, прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность".