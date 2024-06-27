Марк Рютте выступит «неким координатором».

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Дмитрий Новиков.

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«После вступления на должность нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте принципиально ничего не изменится. Не может измениться. Говорить о том, что генсек НАТО — это некая ключевая фигура, НАТОвский император, который будет определять стратегию, тактику этого блока, его поведение, нельзя. Это некий координатор, который призван реализовывать ту политику, которую вырабатывают другие. По этой причине невозможно говорить о возможности резкой смены курса НАТО в силу замены фигуры генерального секретаря».



Послы стран НАТО утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность нового генерального секретаря. Он приступит к своей работе с 1 октября.

С 2014 года Рютте активно выражает поддержку Украине, он продолжил делать это после начала СВО.