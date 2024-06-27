Продажу зажигалок и газовых баллонов детям предложили запретить

«Единая Россия» внесла в Государственную Думу законопроект о запрете продажи несовершеннолетним товаров со сжиженным газом. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе фракции.

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Речь идет в том числе о баллончиках для заправки зажигалок и портативных туристских газовых плитах. Они используются для вдыхания газов и достижения состояния токсического опьянения (сниффинг). Это влияет на физическое, интеллектуальное, психическое развитие детей и может привести к смерти.

По данным следственных органов, с 2016 года от сниффинга погибли более 800 детей.

Законопроект, который может вступить в силу уже с 1 сентября 2024 года, введет запрет на продажу несовершеннолетним таких товаров.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова в своих соцсетях отметила, что опасность газа заключается в том, что он практически мгновенно оказывается в крови, откуда очень быстро попадает в мозг. Вдыхаемые вещества отравляют организм, вызывают зависимость и могут привести к аритмии и остановке сердца, что с высокой долей вероятности приводит к летальному исходу.

По словам сенатора, в настоящее время приобрести газовый баллончик может любой подросток, поскольку продавец в таком случае не спрашивает паспорт. В связи с этим теперь такие товары будут маркировать, что исключит возможность их продажи детям, а продавцы обязаны будут требовать у покупателя документ, удостоверяющий личность.