Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Ливан

Посольство России в Бейруте рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Ливан до успокоения ситуации на юге страны. Об этом заявил посол РФ в Ливане Александр Рудаков в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы все-таки рекомендуем для наших россиян, для российских граждан, которые хотели бы приехать в Ливан по каким-то, так скажем, небольшим вопросам или по небольшим своим делам, как бы воздержаться от этого всего, пока вся ситуация на юге Ливана не успокоится", - сказал он.



Посольство РФ в Ливане принимает меры для обеспечения безопасности дипмиссии, дипломатам ничего не угрожает.