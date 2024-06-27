В США рассказали о предупреждениях Путина в адрес Запада

Президент России Владимир Путин сделал резкое предупреждение западным странам из-за эскалации конфликта на Украине, указав на готовность Москвы перейти к ядерному сдерживанию в случае новых угроз. Об этом сообщает Responsible Statecraft (RS).

В RS отметили, что лидеры НАТО за последние недели нашли более опасные пути для эскалации, так как поняли — только денежных вливаний в Украину недостаточно для изменения ситуации на поле боя.

«Россия ответила на это серией недвусмысленных предупреждений о неизбежности более масштабной войны», — говорится в статье.



По данным издания, предупреждением послужили в том числе учения с Белоруссией, в которых задействовали отработку применения тактического ядерного оружия. Мероприятия проходили на приграничных с Украиной территориях двух государств. В статье указали на заявление МИД об «отрезвляющем сигнале, который охладит горячие головы в столицах западных стран и заставит понять потенциальные катастрофические последствия порождаемых ими стратегических рисков.

Обозреватель также обратил внимание на то, что РФ направила на Кубу военные корабли, в том числе атомную подводную лодку. По его словам, хоть западные страны и назвали это «блефом», США и Канада незамедлительно направили военные корабли в регион.

Затем российский президент совершил личную поездку в Пхеньян и подписал пакт о «взаимной безопасности» с КНДР, обязывающий оба обладающих ядерным оружием государства прийти на защиту друг друга в случае нападения.

В RS заключили, что все эти события говорят в пользу скорого поиска политического урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

До этого интернет-издание Asia Times сообщило, что визит президента России Владимира Путина в Северную Корею может нанести ущерб Западу.