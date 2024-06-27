Главой Тюмени назначили Максима Афанасьева

Депутаты думы Тюмени выбрали главой города мэра Тобольска Максима Афанасьева вместо назначенного на пост врио главы Югры Руслана Кухарука. Об этом сообщила председатель счетной комиссии Елена Бойко.

"Голоса распределились следующим образом - Афанасьев "за" - 31. Из 32 проголосовавших. Таким образом по итогам тайного голосования кандидатура Афанасьева набрала требуемое количество голосов", - сказала она.



В своем выступлении перед депутатами Афанасьев отметил, что власти города будут и дальше работать над решением реализующихся проектов, благоустройством, строительством школ, улучшением качества жизни людей и решением задач национальных проектов, проведением спортивных мероприятий, продолжат выстраивать конструктивные отношения с партийными ячейками.

"Я всегда буду открыт для диалога с жителями. Людей интересуют темы благоустройства, инфраструктуры, транспорта, качества образования. Вместе с жителями мы будем формировать программы и планы развития города. <…> Мы продолжим осуществление всех начатых ранее проектов. В частности, зон отдыха, расширение экопарка "Затюменский" и создание парка Константина Лагунова. <…> Я направлю все свои силы на решение главной задачи - улучшение качества жизни и повышение благосостояние тюменцев", - сказал Афанасьев.



Также он предложил в ближайшее время приступить к формированию фирменного стиля Тюмени, а также обсудить один из гостевых маршрутов, который станет первым в реализации этой задачи.

Как сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, Афанасьев приступит к исполнению своих полномочий с 1 июля 2024 года. "Задачи и вызовы, которые стоят перед новым главой города Тюмени, депутским корпусом, всеми нами - нестандартные. Среди них - развитие городской агломерации, создание новых рабочих мест. Как это делать - можно обсуждать. <…> Афанасьев получил серьезную закалку и профессионально вырос, работая пять лет главой Тобольска - ему удалось создать в муниципалитете совершенно иную атмосферу общения между властью и жителями. <…> Поздравляю Максима Афанасьева с вступлением в должность с 1 июля 2024 года", - сказал Моор.

Кроме Афанасьева, среди кандидатов на пост главы Тюмени были председатель регионального отделения партии "Коммунисты России" Динар Абукин, координатор городского отделения партии ЛДПР Максим Долматов и заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Алексей Майер.

О назначениях

Ранее городская дума приняла решение досрочно освободить от исполнения обязанности главы Тюмени Руслана Кухарука в связи с назначением его на пост врио главы Югры. До избрания тюменской городской думой главы города его полномочия исполняет заместитель главы Тюмени Петр Вагин. 30 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Руслана Кухарука врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Предыдущий руководитель Югры - единственная в РФ на тот момент женщина-губернатор Наталья Комарова 30 мая объявила об уходе с поста в связи с переходом на другую работу. Она возглавляла регион на протяжении 14 лет - с марта 2010 года.