Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Польше, Литве, Латвии и Эстонии реализовывать их идею линии обороны Евросоюза (ЕС) от мнимых угроз «шипами внутрь». ТАСС

В Telegam-канале дипломат обратила внимание на призыв трех стран Прибалтики и Польши к Брюсселю построить подобную линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией, чтобы защитить ЕС от якобы военных угроз и «других вредных действий со стороны Москвы». Российская газета

Речь, как пишет Reuters, идет о 700-километровой оборонительной линии вдоль границы стоимостью 2,5 миллиарда евро. Свободная пресса