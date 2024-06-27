Кадыров отреагировал на заявление Эстонии об отправке войск на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров шуткой ответил на слова посла Эстонии в Киеве Аннели Кольк, что Таллин готов обсудить отправку эстонских войск на Украину. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале чиновника.

По словам Кадырова, после заявления эстонского дипломата он в срочном порядке связался с командиром спецназа «Ахмат», заместителем начальника главного управления по военно-политической работе Министерства обороны РФ Апты Алаудиновым, чтобы он молниеносно принял упреждающие меры.

Эстония не исключила отправки войск на Украину

Кадыров сыронизировал, что якобы поручил генералу перебросить в сторону эстонских войск двух российских раненых бойцов, передислоцироваться они должны были прямо «на больничных койках».

«Ничего более им не выдавать, оружие пусть добывают трофейное, так как мы знаем, что в этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов. Остальных бойцов российской армии тревожить не будем», — добавил чеченский лидер.



Соответствующее заявление Кольк сделала 19 июня. Она сказала, что вопрос отправки военного контингента на Украину не является красной линией для Эстонии.