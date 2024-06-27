Симоньян предложила отправить «вежливых людей» в Боливию

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала попытку переворота в Боливии, заявив, что Россия могла бы отправить туда «вежливых людей» для защиты «демократии и мировых запасов лития». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Накануне, 26 июня, боливийские военные на бронетехнике заняли площадь перед зданием правительства в Ла-Пасе. Один из танков пытался протаранить ворота президентского дворца.

Генерал Хуан Хосе Сунига назвал целью военных восстановление демократии и освобождение политзаключенных. Попытка переворота закончилась неудачно - солдаты отступили после того, как президент Луис Арсе назначил нового главнокомандующего армии Хосе Уилсона Санчеса. В первую очередь Санчес отдал военным приказ вернуться в части. Симоньян назвала случившееся попыткой «литиевого переворота».

«Будут же еще попытки. В связи с этим почему бы нам не отправить вежливых людей защищать боливийскую демократию и заодно мировые запасы лития», - заявила Симоньян.



Она отметила, что без лития «невозможна электроника», и заявила, что его необходимо защитить от «хорошо знакомых жадных кровавых лапок». Симоньян отметила, что еще зимой власти РФ договорились с нынешним руководством Боливии совместно добывать литий.