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Захарова предложила реализовывать идею линии обороны ЕС "шипами внутрь"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Польше, Литве, Латвии и Эстонии реализовывать их идею линии обороны Евросоюза (ЕС) от мнимых угроз "шипами внутрь".

Захарова предложила реализовывать идею линии обороны ЕС "шипами внутрь"
© ТАСС

В Telegam-канале дипломат обратила внимание на призыв трех стран Прибалтики и Польши к Брюсселю построить подобную линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией, чтобы защитить ЕС от якобы военных угроз и "других вредных действий со стороны Москвы".

"Главное, чтобы шипами внутрь", - прокомментировала Захарова указанную инициативу.

Политика
Мария Захарова
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