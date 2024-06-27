Захарова предложила реализовывать идею линии обороны ЕС "шипами внутрь"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Польше, Литве, Латвии и Эстонии реализовывать их идею линии обороны Евросоюза (ЕС) от мнимых угроз "шипами внутрь".

В Telegam-канале дипломат обратила внимание на призыв трех стран Прибалтики и Польши к Брюсселю построить подобную линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией, чтобы защитить ЕС от якобы военных угроз и "других вредных действий со стороны Москвы".