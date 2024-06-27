Посол РФ заявил, что Мексика заняла сбалансированную позицию

Мексика в сложных геополитических условиях занимает сбалансированную позицию, отказывается присоединяться к антироссийским санкциях и продолжает развивать конструктивное сотрудничество с РФ. Такое мнение высказал посол РФ в Мексике Николай Софинский в эфире программы "Живая история" на радиостанции Educacion.

"Мы ценим, что Мексика, преследуя свои национальные интересы, в нынешних, весьма противоречивых и сложных геополитических условиях, занимает очень сбалансированную позицию, не присоединяется к антироссийским санкциям и продолжает развивать с нами конструктивное сотрудничество", - заявил дипломат и добавил, что Россия со своей стороны "открыта к такому сотрудничеству по всем направлениям".



Софинский вновь поздравил с победой на прошедших 2 июня президентских выборах Клаудию Шейнбаум и выразил надежду на то, что ее работа на посту главы Мексики "будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества" между Москвой и Мехико.

"Мы считаем, что быстро меняющиеся геополитические реалии открывают широкий спектр новых направлений для нашего сотрудничества с Мексикой. Мы смотрим на этот процесс с оптимизмом. Наши торгово-экономические отношения продолжают развиваться на прагматической основе, и у нас есть все необходимое для реализации имеющегося потенциала двустороннего сотрудничества", - указал глава дипмиссии.



"Сегодня Мексика продолжает оставаться для России окном в Латинскую Америку вслед за Бразилией. Я думаю, лучшее еще впереди", - резюмировал посол.