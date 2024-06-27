Рябков: РФ рассматривает возможность понижения уровня дипотношений со странами Запада

Москва среди прочих мер рассматривает возможность понижения уровня дипотношений со странами Запада в ответ на антироссийские действия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Возможно ли сейчас решение, которое включает понижение уровня дипотношений? Могу сказать, что это - предмет рассмотрения и все это изучается. Решения такого рода у нас принимаются на самом высоком уровне. Пока их нет, спекулировать на эту тему контрпродуктивно", - сказал он в интервью "Известиям", комментируя возможные сценарии реакции Москвы на последовательную антироссийскую политику со стороны Запада.

