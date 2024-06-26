Путин призвал относиться серьезно к угрозам в адрес России

К угрозам в отношении России надо относиться серьёзно, планировать адекватные ответы, укреплять вооруженные силы страны и флот, подчеркнул на совещании по вопросам кораблестроения президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА «Новости».

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Глава государства отметил, что правительство понимает возрастающую степень геополитического напряжения в современном мире, слышит регулярные угрозы в адрес России со стороны правящих кругов ряда стран, наблюдает конкретные действия по реализации этих угроз.

Путин заявил о важности защиты флота от ракетных атак

«Естественно, к этому надо относиться максимально серьезно, просчитывать все возможные риски и планировать адекватные ответы, укреплять наши вооруженные силы и военно-морской флот», — подчеркнул Путин.



Ранее президент сообщил, что ВМФ в последние годы пополняется новыми кораблями и оснащается современными видами оружия. Он добавил, что также ведется ремонт и глубокая модернизация техники.

По его словам, в 2022 году верфи передали Минобороны 24 новых корабля, в 2023 — 33 единицы, в 2024 году российский флот пополнят 40 судов различных типов.