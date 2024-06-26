РФ бессрочно закрыла въезд для 63 граждан Австралии и Новой Зеландии

Россия в ответ на санкции против физических и юридических лиц РФ бессрочно закрыла въезд в страну для 27 граждан Австралии и 36 граждан Новой Зеландии. Соответствующие заявления опубликованы на сайте МИД РФ.

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В ведомстве отметили, что данный шаг является ответом на «политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительств Австралии и Новой Зеландии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада"».

В «стоп-листе» оказались 27 граждан Австралии и 36 граждан Новой Зеландии. При этом в МИД подчеркнули, что продолжат работу над его актуализацией, учитывая, что «Веллингтон и Канберра не намерены отказываться от антироссийского курса и продолжают принимать новые санкционные меры».