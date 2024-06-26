Захарова прокомментировала договор России с КНДР
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР не преследует цели формирования военного союза по западному образцу, рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.
Дипломат подчеркнула, что соглашение не направлено против третьих стран.
Захарова уточнила, что статья 4 Договора предусматривает оказание взаимной военной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам РФ и Северной Кореи в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства и окажется таким образом в состоянии войны.
Аналогичная статья содержится в Договоре между КНДР и КНР от 1961 года, напомнила представитель МИД.
На фоне текущих военно-политических тенденций в региональном и глобальном измерениях стороны, переосмыслив подходы к обеспечению собственной безопасности, приняли законные меры, направленные на купирование множащихся угроз со стороны «коллективного Запада», подчеркнула Захарова.