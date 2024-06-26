Захарова прокомментировала договор России с КНДР

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР не преследует цели формирования военного союза по западному образцу, рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

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Дипломат подчеркнула, что соглашение не направлено против третьих стран.

Захарова уточнила, что статья 4 Договора предусматривает оказание взаимной военной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам РФ и Северной Кореи в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства и окажется таким образом в состоянии войны.

Аналогичная статья содержится в Договоре между КНДР и КНР от 1961 года, напомнила представитель МИД.

На фоне текущих военно-политических тенденций в региональном и глобальном измерениях стороны, переосмыслив подходы к обеспечению собственной безопасности, приняли законные меры, направленные на купирование множащихся угроз со стороны «коллективного Запада», подчеркнула Захарова.