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Лавров провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Али Багери-Кяни.

Лавров провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Ирана
© МИД РФ

Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Главы МИД высказали серьезную обеспокоенность опасной эскалацией напряженности, которая связана с отсутствием урегулирования кризисов, в том числе с обострением в зоне палестино-израильского конфликта.

Лавров пожелал Иранской Республике успешного проведения президентских выборов. Иранский министр подтвердил готовность к продолжению углубленного обмена мнениями по всем вопросам. Главы МИД двух стран договорились о дальнейшем взаимодействии.

Политика
Сергей Лавров