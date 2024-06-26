Небензя рассказал об ущербе школам и больницам от действий ВСУ

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Во время заседания Совета безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя рассказал об ущербе, который ВСУ нанесли российским школам и больницам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам постпреда, в России только за 2023 год были уничтожены или повреждены более тысячи медицинских и образовательных учреждений. Небензя также добавил, что с февраля 2022 года по апрель 2024 года в России действий ВСУ погибло 192 ребенка, еще 554 получили ранения. Помимо этого, постпред также заявил о гибели 129 и ранении 503 детей в период 2014-2022 года на территории Донбасса.

«Только в 2023 году более тысячи медицинских и образовательных учреждений на территории России были уничтожены или повреждены ВСУ», — заявил он.



Ранее Небензя также обвинил ООН в двойных стандартах.