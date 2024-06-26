Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал слова секретаря совбеза Армении Армена Григоряна о том, что Россия «отдала» Нагорный Карабах Азербайджану. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Затулина, такое заявление не соответствует действительности, а Григорян «является еще большим русофобом», чем премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ответственность за передачу региона Азербайджану депутат также возложил на армянского премьера — Затулин считает, что Карабах был не нужен Пашиняну, а еще «внутриполитически вреден».

Захарова ответила на обвинения секретаря Совбеза Армении в адрес России

«Он поставил в сложное положение миротворческую миссию России в Нагорном Карабахе. Это, судя по всему, и было условием его новой дружбы с Западом, Западу ведь российские миротворцы в Карабахе не нужны. Как, впрочем, и членство Армении в ОДКБ или нахождение российской базы в Гюмри. Это, судя по всему, следующие на очереди вопросы, и это никак не скрывается сторонниками господина Пашиняна и им самим», — заявил он.



Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обвинил Россию в сдаче Карабаха Азербайджану.