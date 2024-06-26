Зорькин оценил ордер МУС на арест Шойгу и Герасимова

Выдача ордеров на арест российских должностных лиц со стороны Международного уголовного суда является информационным шумом, заявил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин. Он подчеркнул, что суверенитет страны заключается в способности решать, какие акты межгосударственных органов допустимо исполнять.

Акты Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест ряда российских должностных лиц как явно не имеющие такого основания являются скорее информационным шумом и в оценке на основе судебного суверенитета даже не нуждаются, — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия считает абсурдными ордера МУС об аресте секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Он добавил, что Москва не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, выданных им ордеров.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин также подтвердил, что Россия игнорирует дела Международного уголовного суда. По словам парламентария, международному суду стоило бы заняться «бандитами, которые промышляют терроризмом и наносят удары по Севастополю», а также возбудить дело против президента Украины Владимира Зеленского.