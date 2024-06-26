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В МИД России сообщили о высылке шеф-корреспондента австрийского ORF

В МИД России сообщили о высылке шеф-корреспондента австрийского ORF Каролы Шнайдер в ответ на отзыв аккредитации у корреспондента ТАСС Арины Давидян.

В МИД России сообщили о высылке шеф-корреспондента австрийского ORF
© РИА Новости
«В МИД России была вызвана шеф-корреспондент московского бюро Австрийского радио и телевидения ORF Карола Шнайдер. Ей предписано сдать аккредитационное удостоверение и в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД назвали эту меру вынужденным ответом на дискриминацию представителей российских СМИ в Австрии.

Ранее Россия отозвала аккредитацию у журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения (ORF) Марии Книпс-Виттинг в ответ на действия Вены.

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МИД России