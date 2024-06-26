Намерение партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) инициировать создание в Европарламенте фракции «Суверенисты», которая призовет к переговорам между Москвой и Киевом, демонстрирует настрой европейских избирателей на реалистичный подход. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Газета.Ru

«Мы видим эти тенденции, имею в виду реалистичный подход европейских избирателей, по прошедшим только что выборам в Европарламент», — сказала она. ТАСС

По словам Захаровой, прошедшие выборы в Европарламент показывают, что европейские избиратели придерживаются реалистичного подхода, а их запросы на новую политику отражают реальность. News.ru